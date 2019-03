Os clubes brasileiros mais do que dobraram nos últimos quatro anos a arrecadação com a venda de jogadores para times estrangeiros. Segundo dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre as negociações, entre 2015 e 2018 as equipes nacionais realizaram 2,9 mil operações nesse período, entre vendas e empréstimos, e selaram aproximadamente R$3,7 bilhões em acordos por esses atletas.

Desse montante total de arrecadação, cerca de 37% se concentrou na última temporada. O ano de 2018 foi o de maior movimento desde 2015, ano em que pela primeira vez a CBF divulgou um boletim anual sobre janelas de transferências. Somente na temporada passada, 792 jogadores profissionais se transferiram do Brasil para outro país e geraram uma arrecadação de R$1,4 bilhão para o mercado interno.

Uma das maiores negociações de 2018 foi entre o Flamengo e o Milan, da Itália. O clube europeu pagou cerca de R$150 milhões para contratar o atacante Lucas Paquetá. O acordo foi selado em outubro e em janeiro o jogador de 21 anos se apresentou à equipe. Até agora, ele tem 11 jogos pela equipe, com um gol marcado em partida contra o Cagliari.

Apesar de os dados da CBF não detalharem o montante recebido por cada clube, o Flamengo está entre os que mais recebeu dinheiro de vendas de jogadores. Em maio de 2017, a diretoria acertou a saída do atacante Vinícius Junior ao Real Madrid por cerca de R$164 milhões. O jogador só se apresentou à equipe espanhola em julho do ano seguinte, depois de completar 18 anos.