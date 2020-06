A AB Nascentes das Gerais, entendendo as dificuldades impostas para a arrecadação de roupas e acessórios no momento por conta da pandemia do novo Coronavírus, manteve para 2020 o trabalho socioambiental que vem realizando nos últimos anos e fez a doação de 249 cobertores para entidades de sete cidades atendidas pelas rodovias que estão sob sua administração.

Os Cras (Centro de Referência de Assistência Social) das cidades de Itaúna, Carmo do Cajuru, Divinópolis, São Sebastião do Oeste e Passos, o Lar de Nazaré ILPI de São Gonçalo do Pará e o Lar São Vicente de Paulo de Piumhi receberam as doações. Essas cidades são abrangidas pelas rodovias que são administradas pela empresa (MG-050, BR-265 e BR-491).

“Essa ação é resultado da responsabilidade e compromisso socioambiental do Grupo AB Concessões, do qual a AB Nascentes das Gerais faz parte, que reciclou os uniformes antigos antes utilizados por seus colaboradores e os transformou em cobertores”, explicou a engenheira Ani Ster, responsável pela área de meio ambiente do Grupo.

Com isso, além de ajudar quem precisa, a concessionária também coopera com o meio ambiente, já que a ação deste ano reciclou 194 quilos de uniformes, deixando de serem descartados em aterros sanitário, poupando 1,45m³ do aterro.