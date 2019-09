A cobertura vacinal contra o sarampo, caxumba e rubéola em Divinópolis registrou 74,80% entre janeiro e junho de 2019. A informação divulgada nessa segunda-feira (2) pela Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

De acordo com a Prefeitura, os dados referentes ao mês de julho não foram atualizados no site do Ministério da Saúde. O secretário da Semusa, Amarildo Sousa, afirmou que o estoque de vacinas está regular. “Aqueles que apresentarem dúvidas quanto à imunização, devem procurar as unidades de saúde e apresentar o cartão de vacinação”, disse.

Bebês com seis meses devem ser vacinados na categoria “dose zero”, além da dose extra para menores de 1 ano. A primeira dose será aplicada em crianças com 12 meses, a segunda será aplicada aos 15 meses.

O sarampo é uma doença infecciosa grave e pode ser fatal. A transmissão ocorre quando o indivíduo contaminado tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas e a única maneira de evitar contaminação é através da vacinação, conforme orientações da Prefeitura.