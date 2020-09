Em apenas oito meses de 2020, as apreensões de cocaína nas rodovias mineiras quase triplicaram se comparado a todo o ano passado. De janeiro a agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recolheu 1.827 quilos do pó, contra 647 quilos nos 12 meses de 2019. Outras drogas não ficam para trás. Segundo a corporação, o aumento nos flagrantes de pessoas transportando diversos tipos de entorpecentes está sendo registrado em todo o Estado.

Neste ano, os agentes apreenderam 33 quilos de haxixe – 140% a mais em relação a 2019 – em veículos que trafegavam pelas estradas de Minas. Outro destaque é o skunk, conhecido como “supermaconha”: em uma única ação foram descobertos 72,3 quilos.

A quantidade de cocaína apreendida de janeiro a agosto de 2020 também é maior que a soma do que foi confiscado de 2016 a 2019, conforme os dados da PRF. Nos últimos quatro anos, no total, a corporação recolheu 1.152 quilos da droga

De acordo com a Polícia Federal (PF), que também investiga ocorrências registradas pela PRF, em relação à cocaína, em regra, as cargas confiscadas vêm da região de fronteira no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. “Quando se trata de maconha, costumam ter origem nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul”, informou a corporação, em nota.