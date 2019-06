A reunião extraordinária do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (Codema) ocorreu nesta terça-feira (11), e contou com a presença de 11 conselheiros, sendo que durante o processo de votação, uma conselheira se absteve, alegando razões de foro íntimo.

Um documento emitido pelo Ministério Público e recebido pela Secretaria de Gestão Ambiental, no dia 4 de junho, foi encaminhado ao Codema que, segundo informou o secretário de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues, resultou na reunião extraordinária que restabeleceu a validade de alvará de funcionamento da empresa Cavi Mineração, anteriormente suspenso por decisão do Conselho.

Diante da decisão, o direito de exploração da lavra está garantido com a emissão de novo alvará, explicou Leyser concordando que do ponto de vista burocrático, toda a documentação está correta. Porém, diz ele: “o direito ao meio ambiente sustentável será garantido, na prática, mediante rigorosa e efetiva fiscalização. Um estudo de impacto ambiental, simplesmente, não garante a proteção do meio ambiente. Isso é muito importante e o resguardo à proteção de um meio ambiente saudável e sustentável precisa e será resguardado, independentemente de legalidade ou não de documentação. Por isso mesmo, afianço que a nossa fiscalização será intensa e efetiva para que possamos assegurar, por meio de visitas periódicas, que tudo por lá esteja sendo observado, e nos conformes. Precisamos estar seguros de que eventuais sedimentos ou qualquer outro problema decorrente seja imediatamente sanado. Até mesmo durante o transporte do material até a rodovia, para que asseguremos o equilíbrio do meio ambiente, num todo”, garante o secretário.

Relembrando