Os criminosos explodiram os cofres de agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil na madrugada desta sexta-feira (1º) em Dores do Indaiá.

De acordo com a PM, para intimidar os moradores, os ladrões atiraram várias vezes para o alto. Ainda não se sabe qual o número de criminosos envolvidos na ação. Os assaltantes fugiram sentido ao município de Luz.

Ao serem acionados, os militares foram até as agências, mas quando chegaram os assaltantes já haviam fugido. Projéteis de diversos calibres ficaram espalhados pelo chão.

Ainda não se sabe como os envolvidos tiveram acesso às áreas internas das agências e nem se eles conseguiram levar algum valor. As áreas foram isoladas para os trabalhos da perícia.

Explosões em agosto

Na semana passada, dois bancos foram alvos de explosões e, entre eles, o Banco do Brasil. A ação foi no dia terça-feira (22) .

A ação dos criminosos foi rápida. Segundo a Polícia Militar, às 4h12 foi registrada a primeira explosão e às 4h16 os ladrões já estavam em fuga sentido Abaeté, em duas caminhonetes de grande porte. A polícia suspeita que dez homens usando armas longas e de grosso calibre tenham participado da ação.