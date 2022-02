Entre sexta-feira passada (11) e essa quinta-feira (17), 659 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Formiga

De acordo com a Câmara Técnica, desde o início da pandemia até nessa quinta-feira, 19.002 casos já foram confirmados no município.

Na terça-feira (15), foram registrados 185 casos, na quarta-feira (16), 114 pessoas testaram positivo e 97 casos foram registrados nessa quinta.

Também nos últimos sete dias, foram registradas 1.000 curas e 710 testes foram descartados.

Até nessa quinta, três pacientes formiguenses estavam ocupando leitos de UTI e outros 12 os leitos clínicos.

Os leitos de UTI para Covid estão com 40% de ocupação e os clínicos estão com 54%.

300 óbitos

O município de Formiga registrou o 300º óbito por Covid-19 na manhã dessa quinta-feira (17).

Segundo dados da Câmara Técnica, foi confirmado o óbito de uma formiguense de 75 anos com resultado positivo para a doença.

Ela tinha diabetes, hipertensão e estava internada na UTI da Santa Casa.

Já na quarta-feira (16), foi registrada a morte de uma formiguense de 72 anos. Ela tinha diabetes e também estava internada na UTI da Santa Casa.

O primeiro óbito na cidade foi de um homem, de 66 anos, registrado no dia 2 de junho de 2020.

A Secretaria de Saúde confirmou o óbito por meio de nota e destacou que o idoso teria sido infectado pelo vírus no Estado do Pará, onde esteve a trabalho e desde o primeiro momento foi considerado um paciente em estado grave.

De acordo com a Prefeitura, o mês de março de 2021 foi o que mais registrou óbitos: 60 no total, em abril também do ano passado, foram 59 mortes.