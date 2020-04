Uma exposição de carros antigos nas proximidades da praça do Papa, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, gerou aglomeração de colecionadores, seus familiares e curiosos na manhã deste domingo (26). Muitos dos presentes desprezavam os protocolos de distanciamento social e não usavam máscaras de proteção, desrespeitando o decreto municipal válido desde quarta-feira (22).

O grupo de pessoas de diversas faixas etárias, incluindo idosos, se reuniu na avenida José do Patrocínio Pontes, esquina com a rua Salomão de Vasconcelos, no bairro Mangabeiras. Até mesmo uma mesa de café da manhã foi posta entre os veículos.

Cuidados básicos recomendados por autoridades sanitárias para minimizar a propagação do novo coronavírus eram sistematicamente ignorados. A garrafa térmica com café, por exemplo, era dividida por todos, sem que houvesse higienização do utensílio.

“Aqui é o pessoal que está parando mesmo, não é nada organizado. Pessoal tem costume de vir e, carro antigo, todo mundo se conhece”, garante Fernando Bazolli, que preside um clube de colecionadores. “Nossos eventos mensais estão adiados até o fim dessa pandemia”, observa ele, que usava máscara, reforçando que a reunião foi espontânea.