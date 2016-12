O Projeto Escola Feliz, desenvolvido com alunos do 6° ao 9° ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação, arrecadou 128 litros leite para a Associação Mão Amiga. A entidade formiguense oferece assistência a pacientes com câncer.

A entrega dos donativos foi realizada na semana passada aos seguintes representantes da associação: presidente Rita de Cássia Pereira Rocha, coordenadora Ivani Ribeiro Frade, gerente assistencial Kátia Félix e motorista Edmar Aparecido de Faria.

O coordenador do Projeto Escola Feliz, professor de laboratório, André Chagas, parabenizou os representantes pelo trabalho realizado. Ele explicou que o leite foi arrecadado em uma gincana.

A presidente Rita da entidade agradeceu a doação e explicou aos estudantes que os assistidos precisam de uma alimentação reforçada.

O aluno João Gabriel Teixeira de Sousa agradeceu aos representantes da associação o trabalho realizado e a oportunidade de fazer o bem para a sociedade.

A coordenadora pedagógica do ensino médio, Celma Alves Fonseca, destacou que a Mão Amiga tem nome consolidado e gera confiança. Na oportunidade, a professora ressaltou a disponibilidade do Colégio de Aplicação para futuras parcerias.