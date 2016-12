A “Cantata de Natal” foi promovida pelo Colégio de Aplicação – Unidade II (Corujinha), na semana passada.

A unidade de ensino recebeu uma decoração e uma iluminação especial para as apresentações, que envolveram os alunos da educação infantil e do ensino fundamental – anos iniciais (1º ao 5º ano). Os estudantes se prepararam neste último mês para o espetáculo do Auto de Natal. Eles contaram com a supervisão e dedicação dos profissionais da escola.

O espetáculo foi apresentado por aproximadamente 400 alunos do Corujinha, entre: teatro, danças, encenações e musicalização feita pelo coral. Os pais e alunos foram convidados a sair do Colégio e escutar o coral cantar das janelas, nas ruas, onde o Papai Noel surpreendeu a todos, quando trouxe uma iluminação maravilhosa para toda a comunidade escolar. Os pais ressaltaram junto a seus filhos que foi um momento mágico, um verdadeiro Natal.

A diretora do Colégio de Aplicação, Divina Solange Nascimento destacou que o objetivo foi resgatar o verdadeiro sentido do Natal, uma data tão importante para todos. “A escola tem o dever de propagar os valores do Natal, que os estudantes valorizem suas famílias, amem seus avós e obedeçam aos seus pais”, afirmou.

De acordo com a coordenadora do Coral, Sinara Cristina Teixeira Carvalho, os estudantes ficaram muito empolgados com as apresentações. Ela disse que tudo foi preparado pela Diretora, que contou com a ajuda da professora de Educação Física e dos demais professores, e foi feito um grupo para que se pensasse sobre as músicas, roupas que foram confeccionadas para a ocasião e as coreografias, sem que isso gerasse nenhum custo aos pais do Corujinha.

Quanto ao envolvimento dos familiares dos alunos que prestigiaram as apresentações, a docente ressaltou que este é o diferencial do Colégio de Aplicação: “aqui a família é muito bem-vinda e a gente faz de tudo para que todas as atividades artísticas tenham um contato direto com a família”.