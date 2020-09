Instituição centenária em Belo Horizonte hoje à rua Espírito Santo na região Centro-Sul, o Colégio Izabela Hendrix anunciou que irá fechar as portas após o encerramento do ano letivo no mês de dezembro. O comunicado feito nesta segunda-feira (28) indica que a direção encara há anos dificuldades financeiras que, agora, tornaram-se insustentáveis.

A notícia da brusca interrupção na história do Izabela Hendrix gerou comoção entre alunos e ex-alunos nas redes sociais. Grande parte lamenta o encerramento da trajetória do colégio criado em 5 de outubro 1904, o primeiro para mulheres na recém-criada cidade de Belo Horizonte.

A longa trajetória de 116 anos não bastou para sustentar o colégio que encontra-se há alguns anos em um caminho de falência. À reportagem, a Educação Metodista alegou ter driblado com inúmeras soluções as dificuldades financeiras encontradas no decorrer do período que, entretanto, mostraram-se insuficientes.

“Mudança em gestão, enxugamento de quadro administrativo, medidas não operacionais, aperfeiçoamento de uma proposta pedagógica cada vez mais enriquecedora e atrativa, bem como redução nas mensalidades, não foram suficientes para solução da crise financeira engendrada há anos” declarou a direção em e-mail na manhã desta segunda-feira.