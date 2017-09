Da Redação

O Colégio Santa Teresinha paralisou as aulas do turno matutino, nesta segunda-feira (25), devido à falta d’água na instituição.

De acordo com a diretora substituta, Irmã Bianca as aulas foram paralisadas por medida de contenção. “Paralisamos as aulas do turno matutino para manter as do turno vespertino”, disse ao Últimas Notícias.

Segundo a irmã a água parou de cair e a instituição decidiu dispensar os alunos no terceiro horário.

Para manter o funcionamento do colégio, a Irmã Bianca está tentando pedir um caminhão de água para o Saae, mas até o fechamento desta matéria, a instituição não tinha conseguido falar com a autarquia.

Ainda segundo o colégio, as aulas do turno vespertino ocorrerão normalmente.