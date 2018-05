Excepcionalmente neste sábado (12) a coleta de lixo no Centro terá horário alterado. De acordo com a Prefeitura a mudança ocorrerá devido ao horário especial do comércio para o Dia das Mães.

A coleta será realizada às 17h. A Secretaria de Gestão Ambiental pede a colaboração dos comerciantes e moradores do Centro para colocar o lixo para coleta somente no horário certo. Mais informações pelo telefone (037) 3329-1803.