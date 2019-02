Da Redação

Após questionamento feito pelo Últimas Notícias, a Secretaria de Saúde de Formiga confirmou nesta sexta-feira (22), que a coleta de preventivos nas Unidades de Básicas de Saúde (UBS’s) está suspensa por falta de material.

O preventivo é um exame ginecológico realizado como prevenção ao câncer do colo do útero (principalmente causado pelo papilomavírus humano, ou HPV). Ele deve ser feito periodicamente.

Segundo informa a nota enviada ao portal, assinada pela enfermeira Renata Oliveira Nativo, que coordena a Atenção Básica no município, estão em falta os frascos utilizados para o acondicionado da lâmina com o material colhido durante o exame. A informação que havia chegado ao portal era de que os itens em falta eram os espéculos, o que foi desmentido na mesma nota. Porém, ambos os materiais são essenciais para a realização do preventivo e a falta de qualquer um deles inviabiliza a realização do exame.