Priscila Rocha

Na manhã desta terça-feira (6) a Santa Casa de Caridade de Formiga enviou nota à imprensa informando que os serviços da maternidade do hospital serão paralisados.

Na nota, a administração da entidade alega que um dos motivos para a paralisação do setor seria uma dívida que a Prefeitura de Formiga tem com o hospital, referente ao convênio nº 067/2016, firmado em julho deste ano com vigor até julho de 2017.

A administração da Santa Casa informou ainda que o convênio no valor de R$108.900/mês seria destinado ao custeio de serviços médicos presenciais na maternidade e outras clínicas. Esse convênio estaria atrasado desde agosto, gerando um déficit de R$ 435.600.

Na tarde desta terça, o prefeito Eduardo Brás, juntamente com o secretário de Saúde, Ronan Rodrigues de Castro Júnior, em coletiva de imprensa, informou que o convênio mencionado pela Santa Casa consiste em uma subvenção social, ou seja, foi firmado apenas para que a entidade recebesse um complemento à verba repassada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para promover ações de saúde de atendimento das especialidades: clínica cirúrgica, clínica médica e clínica ginecológica/obstétrica.

“É uma grande mentira quem afirma que a maternidade vai fechar em razão de débitos da Prefeitura. O convênio mencionado pela instituição foi feito por liberalidade, ou seja: a administração municipal não tem a obrigação de repassar esse valor ao hospital. Conforme consta no contrato do convênio, a Prefeitura deverá repassar o valor de R$108,900 conforme sua disponibilidade orçamentária financeira”, explicou Eduardo Brás.

Com referência ao fechamento da maternidade, o secretário Ronan informou que caso a Santa Casa opte pelo fechamento, o hospital perderá todas as verbas provindas do SUS.

Segundo a responsável pelo setor de regulação da Prefeitura, Ana Lúcia Souza Consentino, a Santa Casa recebe do Estado um repasse no valor de R$400 mil/ mensais (valor reajustado em novembro deste ano), por meio de um contrato em que se compromete a oferecer gratuitamente à população serviços hospitalares como: internação nas clínicas pediátrica, cirúrgica, obstetrícia e médica. Além desse recurso, o Estado repassa por meio de outro contrato, mais R$ 200mil/mês, referente ao atendimento da rede de urgência e emergência, ou seja; o hospital tem uma obrigação para com os municípios da microrregião de Formiga, devendo manter aberta a sala vermelha. “Para que a entidade receba esses recursos ela tem, segundo contrato firmado com o Estado, que manter os serviços”, disse Ana Lúcia.

“Apesar de tudo, a Prefeitura não irá rescindir o convênio. Manteremos o compromisso de repassar, na medida do possível os recursos firmados”, finalizou Eduardo Brás.

O prefeito informou ainda que o município, no decorrer deste ano, já repassou à Santa Casa, um total de R$2.975.824,44.

Também estiveram presentes na reunião a secretária de Fazenda, Maria Cristina de Oliveira e a procuradora Municipal, Sandra Micheline de Castro Salviano.

Confira vídeo resumido da fala do prefeito.