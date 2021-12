O coletivo formiguense Frente Formiga Popular está realizando a Campanha “Natal sem Fome”. A ação visa arrecadar alimentos não perecíveis, leite, biscoitos, cestas básicas, além de brinquedos. A coleta ocorrerá até o dia 22 deste mês.

“O Brasil vive uma crise onde milhares de famílias estão passando por inúmeras dificuldades. Sabemos que essa vulnerabilidade não se resume ao Natal, mas, especialmente nessa época do ano, precisamos exercitar nossa empatia para que, juntos, façamos alguma diferença positiva na vida dessas pessoas”, destaca a mensagem no perfil do Instagram @frenteformigapopular.

Interessados em contribuir podem deixar os mantimentos nos pontos de coleta (veja abaixo) ou podem fazer uma transação bancária por meio da chave PIX: 31993771118 (André Luis Resende).

O valor arrecadado será revertido para a compra dos itens mencionados.