A Polícia Militar de Formiga divulgou na manhã desta segunda-feira (28), detalhes do acidente registrado na noite deste sábado (26), provocado por um condutor embriagado que fugia dos militares.

Por volta das 22h30, ao deparar-se com uma viatura da PM, um motorista adotou uma conduta que despertou suspeitas, razão pela qual os militares buscaram se aproximar para emitir a ordem de parada. Ao perceber a aproximação, o condutor fugiu em alta velocidade e perdeu o controle do veículo, colidindo contra um poste na avenida Tabelião Juca Almeida, nas imediações do Terminal Rodoviário.

Após acidente, o veículo desligou e o motorista continuou tentando liga-lo, mas não conseguiu.

Segundo a PM, constatou-se então que havia um vazamento de óleo e, possivelmente, de combustível, o que poderia provocar incêndio e explosão, pois os cabos da rede elétrica, altamente energizados, caíram cerca de um metro de distância do automóvel, o que dificultou, inclusive, a retirada dos ocupantes do carro, um Corolla prata.