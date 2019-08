Uma motocicleta colidiu com um carro estacionado, na rua Pernambuco, esquina com Avenida Antônio Olímpio de Morais, no Centro de Divinópolis, na tarde deste domingo (25).

Ao chegar no local a equipe do Samu de Divinópolis encontrou a vítima, um jovem, de 22 anos, consciente, com escoriações e possível fratura de fêmur.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos da equipe, foi imobilizado, medicado e encaminhado para o Hospital Santa Lúcia.

As causas do acidente não foram informadas.

