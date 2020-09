Da Redação

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma caminhonete, que trafegavam pela M 050, em Formiga, deixou duas pessoas feridas, sendo que uma delas com gravidade, na tarde de sexta-feira (4).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 16h30. Na altura do km 207, ainda no município de Formiga, uma caminhonete Ford/Ranger, que seguia de Córrego Fundo para Formiga, ziguezagueando pela pista, atingiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com um automóvel Celta, preto, que seguia no sentido contrário.

Durante o resgate, os militares do Corpo de Bombeiros de Formiga perceberam que o condutor da caminhonete de 69 anos, natural de Formiga, estava com cheiro de álcool, contudo como o mesmo sofreu ferimentos graves e estava desacordado, não foi submetido ao teste do bafômetro.