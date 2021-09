Redação Últimas Notícias

Na manhã deste sábado (18), foi registrada uma colisão envolvendo um automóvel e uma viatura da Polícia Militar Rodoviária na BR-354, em Arcos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local da ocorrência, eles constataram que o militar que conduzia a viatura estava consciente e com uma suspeita de fratura no membro inferior. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Caridade de Formiga.

O outro policial e os ocupantes do outro veículo envolvido na ocorrência foram atendidos pelos socorristas do Samu Oeste. Eles estavam conscientes, orientados e sem sinais de fraturas.