| Destaque, Regional | Colisão em rodovia mata 3; humorista está entre as vítimas Segundo informações preliminares de testemunhas e da polícia, a carreta teria derrapado na pista e acertado o ônibus de estudantes que teria saído de Passos rumo a Pratápolis.

Com o impacto, frente do ônibus ficou destruída: as três vítimas fatais eram passageiras (Foto: http://gcn.net.br)