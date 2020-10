Uma colisão entre um caminhão e uma carreta na BR-262, em Bom Despacho, nesta quarta-feira (21), deixou duas pessoas feridas. O acidente foi registrado na altura do km 490.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão relatou que seguia sentido Bom Despacho/Luz, quando, em determinado momento, a barra de direção quebrou e o veículo atingiu a contramão de direção, colidindo de frente com a carreta que seguia sentido contrário. Após a batida a carreta caiu em um barranco às margens da rodovia.

Com o impacto, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, já o motorista da carreta sofreu ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas para Santa Casa de Bom Despacho, por uma equipe da Triunfo Concebra.