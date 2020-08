Um homem, que não teve a idade informada, ficou ferido na noite dessa quinta-feira (20), após um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na BR-262, em Córrego Danta. O acidente aconteceu por volta das 19h, na altura do km 548.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão baú refrigerado seguia no sentido Campos Altos/Luz, quando no local conhecido como “Serra de Luz”, o motorista perdeu o controle direcional do veículo, que colidiu contra a traseira de uma carreta que seguia no mesmo sentido da via. Chovia no momento do acidente.

Com o impacto, o motorista do caminhão ficou ferido e foi socorrido por uma equipe de resgate da Triunfo Concebra. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Hospital Senhora Aparecida de Luz.

O motorista da carreta não se feriu. O trânsito ficou lento no local.