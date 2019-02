Uma colisão frontal entre um caminhão da cidade de Franca e um veículo Fiat Uno de Capitólio deixou uma vítima fatal na madrugada deste domingo (17).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária de Piumhi (PMRv), o condutor do Fiat Uno seguia sentido Piumhi/Capitólio quando na altura do KM 277 da MG-050, possivelmente cochilou ao volante, invadiu a pista contrária e se chocou frontalmente com um caminhão que seguia no sentido contrário.

O condutor do Uno, Márcio Lúcio Mendes de 41 anos, ficou preso às ferragens e veio a óbito no local. O corpo foi levado para o IML da cidade de Formiga após a perícia comparecer ao local do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. A pista foi liberada às 5h da manhã deste domingo.