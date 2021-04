Um acidente entre dois caminhões deixou a BR-262 interdita na altura do KM 699, próximo à Araxá, na tarde dessa terça-feira (20). O acidente aconteceu por volta de 12h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um caminhão carregado com minério e um caminhão tanque com diesel. Os motoristas não sofreram ferimentos.

O caminhão tanque estava vazando óleo diesel na pista e os bombeiros tiveram que conter o vazamento. A pista ficou interditada nos dois sentidos até o início da noite.