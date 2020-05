Um homem de 40 anos morreu depois que a caminhonete onde ele estava bateu de frente com um caminhão nesta terça-feira (5) na BR-262, em Nova Serrana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, que faz o trabalho de coleta de lixo na cidade, ainda saiu da pista e bateu em uma árvore.

Três pessoas que estavam no caminhão, que é de uma empresta terceirizada de coleta e transporte de lixo na cidade, tiveram ferimentos leves.

Por meio de nota, a Prefeitura informou que lamenta o óbito causado pelo acidente. “Os servidores municipais que estavam no caminhão passam bem. As causas do acidente serão apuradas em perícia técnica da Polícia Civil. O boletim de ocorrência ainda não foi disponibilizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)”.

Os policiais informaram que, por volta de 1h30, o caminhão seguia sentido interior quando, no km 448,7 uma caminhonete, que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão.