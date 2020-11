Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (12) deixou duas pessoas feridas e interditou a BR-262, no município de Luz. O acidente aconteceu na altura do KM 553, no local conhecido como “Serra de Luz”.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma carreta e um caminhão carregado com carvão. Após a colisão, houve derramamento da carga e o trânsito ficou interditado nos dois sentidos até por volta das 11h.

A concessionária Triunfo Concebra informou que duas vítimas foram socorridas pela a equipe de resgate, sendo uma em estado grave e outra com ferimentos leves. A vítima em estado grave foi encaminhada para o Hospital Senhora Aparecida de Luz.

Fonte: Tapiraí TV