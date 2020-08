Da Redação

Na manhã deste sábado (8), a colisão entre uma carreta e um caminhão deixou os condutores dos dois veículos de carga feridos.

O acidente ocorreu por volta das 9h, no km 195 da rodovia (entrada para a capela Santa Rita), em Formiga.

O militares do 5º Pelotão de Bombeiros da cidade de Formiga foram acionados. No local, os bombeiros isolaram a área e realizaram ações de prevenção de incêndio como a desconexão dos cabos de bateria dos veículos e também contenção do vazamento de óleo diesel da carreta que vazava ao lado da pista.