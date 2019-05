Um acidente foi registrado na MG-050 no início da manhã desta sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) um caminhão, conduzido por um homem 58 anos, seguia pela rodovia sentido Divinópolis/Formiga, quando na altura do km 166, município de Pedra do Indaiá, se deparou com uma carreta estacionada na terceira faixa.

Como os cones de sinalização estavam muito próximos dela, o condutor do caminhão não conseguiu desviar e o veículo colidiu com a traseira da carreta.