Uma colisão envolvendo uma carreta e um caminhão no início da tarde desta quinta-feira (19) na BR-262, próximo a Mateus Leme, deixou uma vítima fatal.

O acidente foi registrado na altura do km 383. De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela rodovia, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e faleceu no local.

A concessionária informou que o caminhão conduzido pela vítima colidiu com a traseira da carreta.

Ainda segundo a Triunfo, não houve derramamento de carga na pista e o trânsito ficou lento com interdição da faixa da direita sentido Pará de Minas.