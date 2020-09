Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo uma carreta e uma caminhonete na noite dessa quinta-feira (10), no km 491 da BR-354, em Formiga.

O acidente ocorreu por volta 20h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o impacto, o motorista da caminhonete sofreu ferimentos no cotovelo esquerdo, joelho direito além de escoriações pelo corpo.

Uma mulher e um menino de 2 anos que também estavam na caminhonete tiveram ferimentos e foram socorridas pelo SAMU.