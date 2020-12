Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma carreta e um carro na tarde desse domingo (29), em Betim, na região metropolitana. O acidente aconteceu na AMG-155, que liga a cidade a Mário Campos. Uma terceira vítima ficou gravemente ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão seguia em direção a Mário Campos e bateu de frente contra um carro de passeio, um Fiat Uno, que transitava em sentido oposto.

As vítimas fatais, dois homens, de 28 e 30 anos, morreram no local. O terceiro indivíduo estava no banco de trás do veículo e foi levado em estado grave pelo helicóptero Arcanjo dos bombeiros para o Hospital João XXIII, na capital. O estado de saúde dele não foi informado.

As causas do acidente serão investigadas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a pista ficou totalmente interditada para atendido às vítimas por cerca de uma hora.