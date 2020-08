Um motorista ficou ferido na quinta-feira (13) após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na MG-050.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um veículo Peugeot seguia no sentido Mateus Leme e o caminhão em direção a Belo Horizonte, quando ocorreu a colisão. As causas do acidente não foram divulgadas.

Como o impacto, o motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Regional de Betim. Outras quatro pessoas que estavam no carro e o motorista do caminhão não sofreram ferimentos.

O socorro foi prestado pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência.