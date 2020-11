Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão deixou uma vítima fatal na tarde dessa terça-feira (3) na BR-262, no munícipio de Córrego Danta. O acidente aconteceu por volta das 16h, na altura do km 569.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu um Jipe Lada Niva, com placas de Poços de Caldas e um caminhão Volkswagen, com placas de Patos de Minas. Chovia no momento do acidente.

Com o impacto, o motorista do carro, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão não se feriu.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi encaminhando ao Instituto Médico Legal de Bom Despacho.