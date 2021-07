A Polícia Rodoviária Federal registrou na manhã deste sábado (31), um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão na BR-262, no município de Ibiá.

De acordo com a PRF, a colisão aconteceu por volta das 07h20, na altura do km 672 no sentido Araxá.

Ninguém ficou ferido.

Os motivos que levaram ao acidente não foram divulgados pela equipe de apoio.