Um homem de 33 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (1º), após uma colisão entre um veículo de passeio e uma carreta na BR-262, entre Araxá e Uberaba. O acidente foi registrado na altura do km 745.

De acordo com a Triunfo Concebra, o motorista do carro de passeio não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Outras duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal (HC-UFTM) em Uberaba.

Ainda conforme a concessionária, o trânsito no local fluiu com lentidão no Pare e Siga.