Um homem, de 42 anos, morreu após colisão do veículo de passeio com uma carreta no km 454 da BR-262, em Nova Serrana, na manhã deste domingo (25).

O motorista da carreta, de 62 anos, sofreu ferimentos e foi levado para um hospital. Por causa do acidente, os dois sentidos da rodovia ficaram interditados até as 14h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o condutor do veículo de passeio, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a contramão e acabou colidindo de frente com a carreta. Devido ao impacto, os dois motoristas perderam o controle da direção e saíram da pista.

O condutor da carreta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital de Nova Serrana. O nome da unidade hospitalar não foi divulgado, por isso, não foi possível saber o estado de saúde do paciente.