Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã deste domingo (24), na rua Iraima Alves Ribeiro, bairro Cidade Nova, em Formiga.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe fez o atendimento de um jovem, de 23 anos. Ele estava consciente, queixando de dor cervical, dor de cabeça intensa e fraturas no rosto.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

A USB fez o atendimento de um homem, de 38 anos. Ele estava consciente, queixando de dor no ombro esquerdo e com ferimentos na perna esquerda. Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga. As causas do acidente não foram informadas.