O Corpo de Bombeiros Militar de Itaúna foi acionado, na manhã desta quinta-feira (14), para atender uma colisão entre um caminhão VW e uma motocicleta Yamaha YBR, na entrada do bairro Jadir Marinho.

Foi empenhada uma Unidade de Resgate (UR) e, no local, os militares se deparam com o condutor da motocicleta deitado às margens da rodovia.

A vítima, um homem de 28 anos, estava inconsciente, politraumatizada, com hemorragia interna no abdômen e hemorragia externa nos membros superior e inferior esquerdos.

No atendimento, os militares retiraram o capacete da vítima, preservando a coluna cervical da mesma; contiveram as hemorragias externas; imobilizaram a vítima e a encaminharam ao Hospital Manoel Gonçalves sob oxigenoterapia.

Já no hospital, a vítima foi deixada aos cuidados da equipe médica da sala vermelha para demais providências.

No local do acidente, o Corpo de Bombeiros Militar contou com apoio da Polícia Militar para controlar o trânsito.

A moto da vítima ficou completamente danificada.

As causas do acidente não foram informadas.

Fonte: Corpo de Bombeiros