Redação UN

Por volta das 20h30 de sexta-feira (13), militares do Corpo de Bombeiros do Posto Avançado de Arcos foram acionados para atender um acidente de trânsito com vítimas na Avenida Magalhães Pinto, bairro Brasília, em Arcos.

No local havia ocorrido uma colisão entre uma motocicleta Honda CG, com placa de Bambuí, e uma caminhonete VW Saveiro, com placa de Arcos.

De acordo com os Bombeiros, o condutor e o passageiro da motocicleta estavam conscientes e orientados quando a guarnição chegou no local, e, aparentemente, apresentavam leves escoriações pelo corpo.