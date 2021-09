Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta foi registrado por volta das 8h30 desta sexta-feira (3) em Formiga.

A equipe do Samu foi acionada a comparecer no local do acidente, na avenida Tabelião Juca Almeida, bairro Vila dos Operários.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento de uma jovem, de 26 anos. Ela estava consciente, queixando do dor no lado direito e no punho esquerdo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a UPA de Formiga.