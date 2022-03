Na manhã desta quinta-feira (17), foi registrado um acidente entre um veículo de passeio e uma motocicleta na BR 354, próximo ao trevo de Candeias.

Foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico (USB) de Candeias e a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Campo Belo.

A USB, ao chegar no local, encontrou duas vítimas. A primeira, um homem, de 69 anos, estava inconsciente, em estado grave, com multifraturas. Ele estava na moto. Já recebia os primeiros atendimentos de um médico que passou e viu que havia ocorrido o acidente.

Com a chegada da USA, as equipes fizeram medicação, intubação no local e foi encaminhado (pela USA) para a Sala Vermelha da Santa Casa de Campo Belo.