Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na manhã dessa quinta-feira (22), na avenida Rio Branco, Centro de Formiga.

O Samu foi acionado e no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento do motociclista, de 42 anos.

Ele estava consciente, com escoriações no abdômen, na perna direita e com suspeita de fratura em um dos dedos da mão direita.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a UPA.