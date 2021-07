Na noite dessa sexta-feira (9), o SAMU foi acionado para atendimento de um acidente envolvendo um carro e uma moto, na Rua Salgado Filho, Bairro Alvorada, em Formiga.

Ao chegar no local, a equipe fez o atendimento de um jovem, de 20 anos. Ele estava com rebaixamento do nível de consciência, em estado grave.

Após receber os primeiros atendimentos pela equipe da Unidade de Suporte Básico (USA) de Formiga, foi imobilizado e encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa.

Fonte: SAMU