Mãe e filho morreram no fim da noite desse domingo (23) após o carro no qual eles estavam colidir contra um ônibus da empresa Águia Branca na BR-116, em Muriaé, na Zona da Mata mineira.

O coletivo transportava 55 passageiros e nenhum deles ficou ferido. Somente o motorista teve escoriações leves.

Marlene Lúcia Ferreira, de 56 anos, e o filho Jardel Ferreira Rocha, de 29 – que estava na direção do carro – voltavam de uma praia do Espírito Santo. Faltavam apenas 12 km para que eles chegassem em casa, em Bom Jesus da Cachoeira, distrito de Muriaé, quando a colisão frontal com o coletivo aconteceu na altura do km 714 da rodovia.

O ônibus fazia a linha São Paulo/Vitória da Conquista (BA) e descia a Serra do Belvedere, no sentido a Muriaé, no momento do acidente. Com o impacto da batida, o carro ficou totalmente destruído, e o coletivo teve danos na parte da frente e em uma das laterais.