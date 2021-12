Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam colidir contra um trem e capotar, no centro de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (2).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o trem passou pela linha férrea e atingiu o carro quando o motorista manobrava o veículo para estacionar em um local próximo do trilho. O automóvel capotou com o impacto.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens. Ela foi retirada pelos militares e encaminhada para o hospital com suspeita de fratura na perna.

Outra pessoa ferida foi socorrida por uma ambulância do município antes da chegada dos bombeiros.