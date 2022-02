Um grave acidente na BR-040 deixou dois mortos e três feridos nesta segunda-feira (31). Dois carros de passeio bateram na altura do km 667, próximo ao município de Cristiano Otoni, na região Central de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 47 anos e um homem de 63 anos que estavam em um Classic perderam a vida logo após a colisão. Um outro homem que também estava no automóvel foi socorrido com ferimentos e levado para o Hospital Maternidade São José em Conselheiro Lafaiete pela equipe da Via 040.

Do outro veículo acidentado, um Fox, duas pessoas ficaram machucadas. Elas receberam os primeiros atendimentos ainda na rodovia. Depois de serem imobilizadas, foram encaminhadas pela Unidade Resgate (UR) para a mesma unidade hospitalar.

Além dos bombeiros e da concessionária que administra a rodovia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou na ocorrência. A motivação do acidente ainda não foi esclarecida, mas a pista estava molhada por causa da chuva no momento da batida.