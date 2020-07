Uma colisão entre carros deixou seis pessoas feridas nessa sexta-feira (17) na MG-050, próximo ao Milhão, em Itaúna.

De acordo com o Samu, no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Itaúna fez o atendimento de três vítimas, sem idade e sexo divulgados pela corporação. As vítimas estavam conscientes e com escoriações. Receberam os primeiros atendimentos, foram imobilizadas e encaminhadas para o Hospital Manoel Gonçalves em Itaúna.

A Unidade de Suporte Básico (USB) de Divinópolis também deu apoio no atendimento desta ocorrência e fez o atendimento de outras três vítimas. Dois homens, um de 42 e outro de 20 anos. Eles estavam conscientes e com escoriações leves e uma mulher, de 49 anos estava consciente, com escoriações e pressão arterial alterada.

Os três receberam os primeiros atendimentos, foram imobilizados e encaminhados para o Hospital Santa Mônica em Divinópolis.