Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no final da tarde dessa terça-feira (14), na BR-354, trevo de acesso à Formiga, na saída para Campo Belo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista de um caminhão Mercedes Benz entrou na alça do trevo no km 508 para acessar a rodovia AMG-2035, porém, não obedeceu a placa de Pare e cruzou a rodovia BR-354 sem observar o fluxo de veículos.

O caminhão que ele conduzia foi atingido por um caminhão trator Scania, que tracionava um semi-reboque. O condutor do caminhão trator ficou ferido.

Os dois veículos foram removidos por falta de licenciamento. O condutor do caminhão Mercedes Benz foi preso por direção perigosa, por negligência e imprudência.