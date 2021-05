Um acidente na BR-354, em Candeias, envolvendo dois caminhões por volta de 12h30 desta segunda-feira (31), deixou uma vítima fatal.

De acordo com informações do Samu, a colisão ocorreu na altura do km 551.

Foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico e Avançado (USB e USA) de Campo Belo.

Ao chegarem ao local as equipes contataram que um homem, sem idade identificada, estava preso às ferragens e já em óbito.